 UEFA'dan övgü dolu Şenol Güneş paylaşımı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    UEFA'dan övgü dolu Şenol Güneş paylaşımı

    UEFA'dan övgü dolu Şenol Güneş paylaşımı
    UEFA'nın sosyal medya hesabında Pro Lisans kursunda eğitim gören teknik direktör adayları, Guardiola ve Şenol Güneş'in resmi paylaşarak, ''Solda günümüzün üst klasman teknik adamları, sağda geleceğin üst klasman teknik adamları. Kursta sizi görmekten mutluluk duyduk.'' ifadelerini yer verildi



    UEFA Ekim ayında düzenlediği Pro Lisans kursunda Zidane, Guardiola ve Şenol Güneş geleceğin teknik adaylarını eğitmişti.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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