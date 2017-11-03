UEFA'dan övgü dolu Şenol Güneş paylaşımı
UEFA Ekim ayında düzenlediği Pro Lisans kursunda Zidane, Guardiola ve Şenol Güneş geleceğin teknik adaylarını eğitmişti.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:02
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
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