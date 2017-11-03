UEFA'dan övgü dolu Şenol Güneş paylaşımı

UEFA'nın sosyal medya hesabında Pro Lisans kursunda eğitim gören teknik direktör adayları, Guardiola ve Şenol Güneş'in resmi paylaşarak, ''Solda günümüzün üst klasman teknik adamları, sağda geleceğin üst klasman teknik adamları. Kursta sizi görmekten mutluluk duyduk.'' ifadelerini yer verildiUEFA Ekim ayında düzenlediği Pro Lisans kursunda Zidane, Guardiola ve Şenol Güneş geleceğin teknik adaylarını eğitmişti.