Çakır’a görev

FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Tottenham ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak. Çakır, bu sezon Devler Ligi'nde Chelsea'nin deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maçta da görev almıştı. Halis Özkahya da perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki Steaua Bükreş- H.Beer Sheva maçını yönetecek.