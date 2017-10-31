 Çakır’a görev – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Çakır’a görev

    Çakır’a görev
    FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Tottenham ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak. Çakır, bu sezon Devler Ligi'nde Chelsea'nin deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maçta da görev almıştı. Halis Özkahya da perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki Steaua Bükreş- H.Beer Sheva maçını yönetecek.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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