 UEFA'dan Türk hakemlere görev – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    'dan Türk hakemlere görev

    <a href="/index/uefa?id=a8d89ed5-92c7-4f18-96d1-c1ef81b288c6" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan Türk hakemlere görev

    , FIFA kokartlı Türk hakemlerden 'a Şampiyonlar Ligi'nde, 'ya ise Avrupa Ligi'de görev verdi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 'ın, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 1 Kasım Çarşamba günü İngiltere'nin Tottenham ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacağı belirtildi. Bu maçta Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacağı, Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakemlik, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'in ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacakları aktarıldı. Bir diğer Türk hakem 'nın, Avrupa Ligi G Grubu'nda 2 Kasım Perşembe günü Romanya'nın FCSB ile İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacağı ifade edildi. Söz konusu karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan'ın üstleneceği, Kerem Ersoy'un dördüncü hakem, Ali Palabıyık ile Yaşar Kemal Uğurlu'nun da ilave yardımcı hakem olacakları kaydedildi.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:11
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