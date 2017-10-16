Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek
Monaca-Beşiktaş maçına Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Milorad Mazic atandı. UEFA'nın açıklamasına göre yarın II. Louis Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Nemanja Petrovic 4. hakemlik görevini, Nenad Djokic ve Danilo Grujic ise ilave yardımcı hakemlikleri yapacak.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:31
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Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Toplam 9
Yorum
wolverine82 Allah razı olsun kardeşlerim diğerleri gibi ikinci sınıf bi kulüp değilsiniz malum o kulüpler şuan soda içmekle meşgul
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Yusuf için rekor teklif!
Toplam 9
Yorum
Cihan Nedense yusuf bu sene üstünde koyamiyacakmis gibi görünüyor bana. Belki de istedigi, yani forvet arkasi pozisyonda oynatilmadigi icin...
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Trabzonspor'da yeni dönem
Toplam 1
Yorum
baksoy Yönetim kurulunu oluşturacak bu kadar yönetici kaldı mı ?
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