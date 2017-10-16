Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek

Monaca-Beşiktaş maçına Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Milorad Mazic atandı. UEFA'nın açıklamasına göre yarın II. Louis Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Nemanja Petrovic 4. hakemlik görevini, Nenad Djokic ve Danilo Grujic ise ilave yardımcı hakemlikleri yapacak.