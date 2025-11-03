CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İlhan Palut: Değerli bir galibiyet aldık

İlhan Palut: Değerli bir galibiyet aldık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından "Duran toptan da olsa bir golle değerli galibiyet aldık. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık" dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 00:21
İlhan Palut: Değerli bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut "Takımım son periyotta daha düzenli, disiplinli oynayan takım görüntüsüne sahipti. Daha kompakt oynayabiliyorduk. Eksiğimiz; yeterince net gol pozisyonu üretememekti. Genelde çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Analizler ve antrenmanlar ofansif yoğunluktaydı. Rakibimiz hemen hemen bütün maçlarında istediği puanı alamasa da rakibine sorun çıkaran bir takım. Çok dikkatli oynamamız lazımdı. Oyun genel olarak bize daha yakındı. Bir- iki pozisyonda bulduk ama maalesef değerlendiremedik. İlk yarıdaki eksiğimiz topu rakipten geç kazanmak oldu. Karagümrük takımı da dönem dönem ceza sahamıza geldi. Bir tanede pozisyon buldular. İkinci yarıda ilk yarıdaki tek eksiğimiz olan topu geri kazanmayı da geliştirdik. Rakip yarı sahada baskı kurduk. Sahada ofansif oyuncu sayımız çoğaldı. Duran toptan da olsa bir golle değerli galibiyet aldık. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

