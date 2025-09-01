İyi futbol teselli oldu

G.Saray'a 3-1 mağlup olan Ç. Rizespor'da sergilenen futbol gelecek adına ümit verdi. Şu ana kadar 1 puan alabilen yeşil-mavili ekip, milli ara dönüşü çıkış yakalamak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut "Bizim adımıza lig iyi başlamadı. Bir anda tabloya baktığınız zaman hoş bir tablo gözükmüyor. Ama futbol skor oyunu. İnşallah tabloda da bizi daha mutlu edecek yerlere çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
