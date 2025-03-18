Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takımdan ayrılacağı iddia edilen teknik direktörleri İlhan Palut ile ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada İlhan Palut'un görevinin başında olduğu ifade edildi.

İŞTE O İFADELER

'Teknik Direktörümüz İlhan Palut'un, bazı haber siteleri ve sosyal medyada "İstifa ettiği ve edeceği" şeklinde haberler yer almaktadır.

Söz konusu haberler ve ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz üzerinde olumsuz algı oluşturma çabasındaki paylaşımlara itibar edilmemesini, Teknik Direktörümüz İlhan Palut'a güvenimizin ilk günkü gibi tam olduğunun bilinmesini isteriz.

Teknik Direktörümüz İlhan Palut, görevinin başındadır ve 2 sezon önce başlattığımız planlamamız kararlılıkla devam etmektedir. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında NET Global Sivasspor ile yapacağımız maçın hazırlıkları planlandığı gibi 21 Mart Cuma günü başlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'