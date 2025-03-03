45 dakika yetti

Çaykur Rizespor, ilk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın ikinci bölümünde Alanyaspor'u Ghezzal, Sowe ve Olawoyin'in attığı gollerle 3-1 yenmeyi başardı

KARAKTER KOYDUK

Maçın 46'ncı dakikasında muhteşem bir gole imza atan Rachid Ghezzal, karşılaşmanın ardından, "Gol için mutluyum. Maçın başlangıcında zorlandık. Trabzon maçından sonra erken oynamak işi zorlaştırdı. İyi başladık, ikinci yarıya ve karakter koyarak maçı kazandık" dedi.

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Samet Akaydin maç sonu şunları söyledi: "Samsunspor galibiyetinin ardından Alanyaspor galibiyeti, güzel bir seri yakaladık. Zorlu geçti maç. Daha çok isteyen bizdik. Güzel bir oyun oldu, iyi mücadele ettik. Daha iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Biz yolumuza devam edeceğiz. Rizespor'u daha iyi yerlere çıkarmaya çalışacağız."