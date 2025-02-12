Berkay Rize’de

Çaykur Rizespor transferde bombaları art arda patlattı. Atmacalar, Hull City'den Abdülkadir Ömür'ün ardından 4 Büyükler'in de peşindeki Başakşehir'in milli orta sahası Berkay Özcan'ı da aldı. 26 yaşındaki orta saha, kiralık olarak yeşil- mavili formayı giyecek. Özcan, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Atan, kararın sebebini şu sözlerle açıklamıştı: Berkay Özcan artık bizimle birlikte olmayacak. Bu, benim isteğim ve yönetimle yaptığımız toplantıdan sonra ortak aldığımız bir karar.

ALMANYA'DA YETİŞTİ

Başakşehir tarafından kadro dışı bırakılana kadar bu sezon 20 karşılaşmada boy gösteren Berkay Özcan, 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. Almanya'da Karlsruhe altyapısından yetişen tecrübeli yıldız, ülkenin önemli ekipleri Stuttgart ve Hamburg gibi takımlarda da oynadı. 2020'de 2.5 milyon Euro karşılığında Hamburg'dan Başakşehir'e transfer oldu. 7 kez A Milli Takım'da ter döktü. Başarılı orta saha, 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev alabiliyor.

İKİ KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Rizespor'un Başakşehir'den yeni transferi Berkay Özcan'ın futbol kariyerinde iki şampiyonluğu bulunuyor. 26 yaşındaki tecrübeli orta saha, 2016-2017'de Almanya Bundesliga 2'de Stuttgart'la, 2019-2020'de de Süper Lig'de Başakşehir'le lig şampiyonluğu yaşadı.