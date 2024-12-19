Daha iyi olacağız

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, umut dağıttı. Turgut, "Bundan sonraki süreçte yaşamış olduklarımızdan ders çıkarıp daha başarılı olmak için devre arasında gerekli müdahaleleri yapıp daha iyi yerlere gelmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ HAZIRLANIYORUZ

Rizespor'un 24 yaşındaki orta sahası Mithat Pala, Göztepe'ye gözdağı verdi. Pala, "Gerekli analizleri yaptık ve çok iyi hazırlanıyoruz. Elimizden geldiğince maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Üç puan alıp hedefimize doğru gitmeye çalışacağız" dedi.