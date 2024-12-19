  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Rizespor Daha iyi olacağız

Daha iyi olacağız

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, umut dağıttı. Turgut, "Bundan sonraki süreçte yaşamış olduklarımızdan ders çıkarıp daha başarılı olmak için devre arasında gerekli müdahaleleri yapıp daha iyi yerlere gelmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Daha iyi olacağız

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, umut dağıttı. Turgut, "Bundan sonraki süreçte yaşamış olduklarımızdan ders çıkarıp daha başarılı olmak için devre arasında gerekli müdahaleleri yapıp daha iyi yerlere gelmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ HAZIRLANIYORUZ

Rizespor'un 24 yaşındaki orta sahası Mithat Pala, Göztepe'ye gözdağı verdi. Pala, "Gerekli analizleri yaptık ve çok iyi hazırlanıyoruz. Elimizden geldiğince maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Üç puan alıp hedefimize doğru gitmeye çalışacağız" dedi.

Ezeli rakipler o yıldız için karşı karşıya!
Dybala pazarlığında flaş detay!
DİĞER
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Türk futboluna provokasyondur"
Asgari ücrette 3. toplantı zamanı! İşte zam senaryoları
Acil Merih hamlesi!
Angelino'dan flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Angelino'dan flaş açıklama! Angelino'dan flaş açıklama! 02:14
Kıtalararası şampiyon Arda'lı Real Madrid! Kıtalararası şampiyon Arda'lı Real Madrid! 02:14
Gaziantep FK evinde turladı! Gaziantep FK evinde turladı! 02:14
A. Efes evinde farka gitti! A. Efes evinde farka gitti! 02:13
Dybala'da son dakika gelişmesi! İmzaya kalmıştı ama... Dybala'da son dakika gelişmesi! İmzaya kalmıştı ama... 02:13
2 Türk futbolcuya doping cezası! 2 Türk futbolcuya doping cezası! 02:13
Daha Eski
G.Saray'a Pogba müjdesi! Engel kalmadı G.Saray'a Pogba müjdesi! Engel kalmadı 02:13
Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı 02:13
Menemen'de turlayan Ankaragücü! Menemen'de turlayan Ankaragücü! 02:13
Erzurumspor FK gruplara kaldı! Erzurumspor FK gruplara kaldı! 02:13
Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid... Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid... 02:13
Osimhen'in kabusu Skriniar! İlginç tesadüf.. Osimhen'in kabusu Skriniar! İlginç tesadüf.. 02:13