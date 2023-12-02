Çaykur Rizespor 3-2 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

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Ligde 14. hafta maçında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.
Çaykur Rizespor'un ev sahipliğinde oynanan mücadele kazanan taraf 3-2'lik skorla Çaykur Rizespor oldu.
Karşılaşmada gol perdesini 6. dakikada RAMS Başakşehir'den Piatek açtı.
Ardından 12. dakikada sahneye Çaykur Rizespor'dan Olawoyin çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 17. dakikasında bu kez Çaykur Rizespor'dan Varesanovic skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.
Maçın 45+2. dakikasında RAMS Başakşehir'den Opoku skoru 2-2'ye getiren golü atan isim oldu.
Mücadelenin 90+2. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Olawoyin takımının 3. golünü kaydetti.
Bu golün ardından maç, Çaykur Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor 21 puanla 6. sırada yer aldı
RAMS Başakşehir ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor.