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Çaykur Rizespor 3-2 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor'un ev sahipliğinde oynanan mücadele kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi Çaykur Rizespor oldu. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 17:40 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 18:06
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Çaykur Rizespor 3-2 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligde 14. hafta maçında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Çaykur Rizespor'un ev sahipliğinde oynanan mücadele kazanan taraf 3-2'lik skorla Çaykur Rizespor oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 6. dakikada RAMS Başakşehir'den Piatek açtı.

Ardından 12. dakikada sahneye Çaykur Rizespor'dan Olawoyin çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 17. dakikasında bu kez Çaykur Rizespor'dan Varesanovic skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Maçın 45+2. dakikasında RAMS Başakşehir'den Opoku skoru 2-2'ye getiren golü atan isim oldu.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Olawoyin takımının 3. golünü kaydetti.

Bu golün ardından maç, Çaykur Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor 21 puanla 6. sırada yer aldı

RAMS Başakşehir ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor.

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