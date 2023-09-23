Önce dostluk sonra 3 puan

Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, üst üste 3 galibiyet ve 4 maçlık yenilmezlik serisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başkan İbrahim Turgut da bugün evlerinde oynayacakları Sivasspor maçı öncesinde kardeşlik mesajı verdi. Başkan Turgut, "Sivasspor bizim kardeş takımımız. Sadece Sivasspor'a değil, bütün takımlara aynı gözle bakıyoruz. Ligde dostluğun, kardeşliğin kazanacağı, birliğin, beraberliğin pekişeceği müsabakalar istiyoruz. Sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici olması gerektiğine inanıyoruz. Bizim bir sloganımız var; Rizeli gibi Rizeli olabilmek. Rizelinin misafirperverliğini, dürüstlüğünü, insanlığını, delikanlılığını, adamlığını herkese göstermek istiyoruz. Öncelikle dostça, kardeşçe bir maç olmasını, sonrasında elbette Rizespor'un kazanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.