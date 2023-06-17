Haberler Rizespor Yıldız yağacak

Yıldız yağacak

İlhan Palut'u takımın başına getiren Rizespor, Palut'un eski kulübü Konya'dan Çekici, Guilherme ve Adil Demirbağ'lı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Yıldız yağacak

Ligin yeni ekibi Rizespor, İlhan Palut'u getirdikten sonra kolları sıvadı. Atmacalar, Palut'un eski kulübü Konya'dan Çekici, Guilherme ve Adil Demirbağ'ı istiyor. 26 yaşındaki Arnavut 10 numara Çekici'nin kontratı sona erdi. 24 maçta 2 gol, 1 asist yapan genç maestroyla görüşmeler sürüyor.

ADİL GELMEK İSTİYOR

Kontratını son yılına giren Guilherme'yle de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 33 yaşındaki Brezilyalı sol bek, bu sezon 39 maçta 3 gol, 9 asist katkısı sağladı. 25 yaşındaki stoper Adil Demirbağ'ın Rize'ye gelmek istediği ve kontratı 2025'te sona eren genç savunmacıyla her konuda anlaşıldığı belirtildi.

11 oyuncuya kalsın raporu

İlhan Palut, Rizespor'da kalmasını istediği isimleri belirledi. Oyuncular şunlar: kaleciler Tarık Çetin, Zafer Görgen, Gökhan Akkan ile Emirhan Topçu, Oğuz Ceylan, Halil İbrahim Pehlivan, Alberk Koç, Mithat Pala, Benhur Keser, Mary, Olawoyin.

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