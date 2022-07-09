Rize durmuyor

YenidenSüper Lig'e dönmek için kolları sıvayan Çaykur Rizespor, transferde imzaları sürdürüyor. Son olarak Sefa Yılmaz ve Koray Altınay'a imza attıran Karadeniz ekibinin, son bombası Benhur Keser oldu. Yeşil-mavililer, Kocaelispor forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Kocaelispor'la anlaşma sağladı. Ardından Benhur Keser, kendisini 4 yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Kayserispor altyapısından yetişen başarılı oyuncu daha önce Bayrampaşa, Şanlıurfa ve Bandırma formaları giydi. Geçen sezon 30 maçta forma giyen Benhur, 6 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Çaykur Rizespor ayrıca Antalyaspor'dan Bahadır Öztürt'ü 1 yıllığına kiraladı. 26 yaşındaki stoper, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla 10 maça çıktı.