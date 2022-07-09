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Rize durmuyor

Çaykur Rizespor, Kocaelispor forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Antalyaspor’dan stoper Bahadır Öztürk de kiralandı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Rize durmuyor
Yeniden Süper Lig'e dönmek için kolları sıvayan Çaykur Rizespor, transferde imzaları sürdürüyor. Son olarak Sefa Yılmaz ve Koray Altınay'a imza attıran Karadeniz ekibinin, son bombası Benhur Keser oldu. Yeşil-mavililer, Kocaelispor forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Kocaelispor'la anlaşma sağladı. Ardından Benhur Keser, kendisini 4 yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Kayserispor altyapısından yetişen başarılı oyuncu daha önce Bayrampaşa, Şanlıurfa ve Bandırma formaları giydi. Geçen sezon 30 maçta forma giyen Benhur, 6 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Çaykur Rizespor ayrıca Antalyaspor'dan Bahadır Öztürt'ü 1 yıllığına kiraladı. 26 yaşındaki stoper, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla 10 maça çıktı.
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