Rizespor fırsat tepti

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta alt sıralarla bağını kopartmak isteyen Kayserispor, düşme hattında şiddetle galibiyete ihtiyacı olan Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda Kayseri'de, İbrahim, Thiam, Campanharo, Rize'de Fernandes ve Cisse gollük pozisyonlardan yararlanamadı ve iki takım soyunma odasına beraberlikle girdi.



PALO GİRDİ ATTI

İkinci yarıda Rize ekibi, 48'de Holmen'le gole yaklaştı. İsveçli stoperin şutunu Lung kurtardı. Atmacalar, 67'de Cisse'nin yerine giren Pohjanpalo'yla öne geçti. Palo, oyuna girer girmez ağları sarstı. Kayseri, 77'de Emrah'la eşitliği sağladı. 85'te Emrah'ın kornerinde Hosseini'nin kafa vuruşu direkten döndü ve maç 1-1 sona erdi. Karadeniz ekibi, önemli bir fırsatı değerlendiremedi ve ligde kalma yolunda ağır bir yara aldı.



GEDSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Rizespor'un 23 yaşındaki Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, cezadan kurtulamadı. Genç orta saha, 74. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fernandes, gelecek hafta Rize'deki Fenerbahçe maçında oynayamayacak.



MAÇIN HAKKI BİZİMDİ

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Karaman, "Çok basit bir golle geri düştük. Ardından kurduğumuz baskıyla eşitliği sağladık. Maçı kazandıracak pozisyonları da bulduk ancak değerlendiremedik" dedi.



PALO YİNE ATTI AMA YETMEDİ

Kayseri'de galibiyeti kaçıran Rize'nin Finlandiyalı santrforu Pohjanpalo, gollerine devam etti ama yetmedi. 67'de Cisse'nin yerine girdikten hemen sonra ağları sarsan 27 yaşındaki forvet, 14 gole ulaştı ve krallık yarışında iddialı duruma geldi.