Rize’de aşı çadırı

Rizespor, yarınKİ Beşiktaş karşılaşması öncesi 3. doz aşısını olmayan taraftarlar için aşı çadırları kurulacağını bildirdi. Son aşısının üzerinden 180 gün geçmiş ve henüz "hatırlatma aşısı" olmayan kişilerin statlarda maç izleyemeyecekleri hatırlatıldı.
Rizespor, yarınKİ Beşiktaş karşılaşması öncesi 3. doz aşısını olmayan taraftarlar için aşı çadırları kurulacağını bildirdi. Son aşısının üzerinden 180 gün geçmiş ve henüz "hatırlatma aşısı" olmayan kişilerin statlarda maç izleyemeyecekleri hatırlatıldı.