Seriye devam

Sahasında namağlup Konya'ya konuk olacak Rizespor, formda rakibinden puan almanın planlarını yapıyor. Milli arada moralli bir şekilde hazırlıklarını sürdüren Atmacalar'da Hamza Hamzaoğlu, her geçen hafta takımın daha da iyiye gittiğini belirterek, "Konyaspor gerçekten bu sezon iyi bir performans ortaya koydu, koymaya da devam ediyor. Biz de geldiğimizden beri her hafta üstüne koyarak devam ediyoruz. En iyi şekilde inşallah Konya'dan da Alanyaspor maçında aldığımız sonucun devamını getiren bir oyunla ve iyi bir sonuçla dönmeyi arzuluyoruz" dedi.



KALAN 7 MAÇA ODAKLANDIK

Başkan Tahir Kıran ile yaptıkları toplantı hakkında da bilgi veren Hamzaoğlu, ligin ilk yarısında kalan 7 maça odaklandıklarını vurgulayarak, "İyi bir takımımız var, iyi mücadele ediyoruz. Şu anda yedi maçımız daha var. Devre arasına kadar da tamamen bu maçlara odaklanmayı tabi ki bir taraftan eksiklerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz ama tamamen kalan 7 maça odaklanmayı ve buradan toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı öncelik haline getirdik. Düşüncemiz bu ve bunun ilk etabı olan Konyaspor maçı" açıklamasını yaptı.