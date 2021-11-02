Cemali’den 3 puan sözü

Alanyaspor'u ağırlayacak Rizespor'da genç savunmacı Cemali Sertel, formda rakiplerine gözdağı verdi. Trabzonspor karşısında güzel futbol oynadıklarını, ama bu oyunu skora yansıtamadıklarını ifade eden Sertel, "Bu hafta kesinlikle üç puanı alarak milli maç arası öncesi taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
Alanyaspor'u ağırlayacak Rizespor'da genç savunmacı Cemali Sertel, formda rakiplerine gözdağı verdi. Trabzonspor karşısında güzel futbol oynadıklarını, ama bu oyunu skora yansıtamadıklarını ifade eden Sertel, "Bu hafta kesinlikle üç puanı alarak milli maç arası öncesi taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.