Tahir Kıran: Etle tırnak gibiyiz

Rizespor Başkanı Tahir Kıran Rize ve Trabzon'un etle tırnak gibi olduğunu söyledi. Kıran, Trabzon-Rize dostluğunu pekiştirmenin en önemli görevlerinden birisi olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimizden itibaren bu konuya ciddi anlamda eğileceğimizi söylemiştik. Rize ve Trabzon etle tırnak gibidir. Hepimiz aileyiz. Kenetlenmişiz tarihten beri, bu bağ asla kopmaz" ifadesini kullandı.

AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu da şunları söyledi: "Rize ve Trabzon birbiriyle bütünleşmiş. Bu takımlarımız arasında geçmişte bazı gerginlikler yaşandı ama artık bu geride kaldı. Şimdi dostluk rüzgarları esmeye başladı. Karadeniz'in mert ve duyarlı insanına bize de bu yakışır. Rize ve Trabzon'un insanı, karakteri, doğası, her şeyi aynı. Bunları nasıl ayrı düşünebiliriz?