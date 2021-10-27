Lidere karşı sezonun maçı

Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor'a konuk olacak Rizespor, güçlü rakibi karşısında puan hedefliyor. Atmacalar'ın 29 yaşındaki orta sahası Bryan Dabo, "Bir şeyleri başarabilmek için çok çalıştık, taraftarlarımız çok bekledi, bunun farkındayız. Umarım Kasımpaşa galibiyeti bir serinin başlangıcı olur. Serinin devamı için Trabzonspor maçı gerçekten belki de sezonun en önemli maçı olabilir" dedi.



DAHA İYİSİNİ YAPARIM

Bu sezon 8 maçta görev alan Burkina Fasolu maestro, daha önce Fransa ve İtalya'da oynadığının altını çizip Türkiye'de oynanan futbolu karşılaştırdı. Dabo, "Futbol anlayışı tamamen farklı. Burada daha çok adam adama oynanıyor. Kendimi adapte etmeye çalışıyorum. Bu süreçte normal bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Benim için yeterli mi, kesinlikle çok daha iyisini yapabilirim" diye camiaya umut dağıttı.