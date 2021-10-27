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Lidere karşı sezonun maçı

Burkina Faso’lu orta saha, “Başarı için çok çalıştık, taraftarlar çok bekledi. Umarım Kasımpaşa galibiyeti bir serinin başlangıcı olur. Serinin devamı için Trabzon maçı belki de sezonun en önemli maçı olabilir” diye iddialı konuştu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Lidere karşı sezonun maçı

Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor'a konuk olacak Rizespor, güçlü rakibi karşısında puan hedefliyor. Atmacalar'ın 29 yaşındaki orta sahası Bryan Dabo, "Bir şeyleri başarabilmek için çok çalıştık, taraftarlarımız çok bekledi, bunun farkındayız. Umarım Kasımpaşa galibiyeti bir serinin başlangıcı olur. Serinin devamı için Trabzonspor maçı gerçekten belki de sezonun en önemli maçı olabilir" dedi.

DAHA İYİSİNİ YAPARIM
Bu sezon 8 maçta görev alan Burkina Fasolu maestro, daha önce Fransa ve İtalya'da oynadığının altını çizip Türkiye'de oynanan futbolu karşılaştırdı. Dabo, "Futbol anlayışı tamamen farklı. Burada daha çok adam adama oynanıyor. Kendimi adapte etmeye çalışıyorum. Bu süreçte normal bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Benim için yeterli mi, kesinlikle çok daha iyisini yapabilirim" diye camiaya umut dağıttı.

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