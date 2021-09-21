Çaykur Rizespor Altay maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile başladı. Oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Çaykur Rizespor, sahasında Altay'ı konuk ediyor.

İzmir temsilcisi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. Ligin son sırasında yer alan Rizespor ile taraftarı önünde kazanıp kötü gidişe dur demek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor Altay maçı saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Emir Han, Dabo, Alper Potuk, Phiri, Fabricio, Boldrin, Bolasie, Deniz Hümmet

Altay: Lis, Naderi, Erhan, Murat Akça, Björkander, Cebrail, Zeki Yıldırım, Thaciano, Kappel, Thiam, Bamba