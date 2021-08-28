Bolasie Rizespor’da!

Rizespor, transferde bombayı patlattı. Atmacalar, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan ayrılan Kongolu yıldız sol kanat Yannick Bolasie'yle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz temsilcisi bu transferi, sosyal medyadan paylaştığı özel bir videoyla duyurdu. Videoda taraftarların, "Transfer! Başkanım transfer! Bomba nerede? Kim geliyor? Transfer nerede?" şeklindeki sitemlerinin yanı sıra, Bolasie'nin "Bombalar patlasın" ifadeleri yer aldı. Adana Demirspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 32 yaşındaki Kongolu futbolcu, geçen sezon Championship'te kiralık oynadığı Middlesbrough'da 15 maçta, 3 gol, 4 asist yaptı. 2016'da C.Palace'tan 28,9 milyon Euro'ya transfer edilen Bolasie, A.Villa, Anderlecht ve S.Lizbon'da da oynadı. Yıldız kanat oyuncusu, 43 kez milli oldu ve 9 gol attı.