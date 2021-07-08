Çaykur Rizespor'da transfer şov!

Rizespor, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, Ankaragücü'nden ayrılan 10 numara Alper Potuk'la 2 yıllık imza attı, Çin'de Dalian'da oynayan Venezuelalı golcü Salomon Rondon ve Adana Demirspor'la vedalaşan sol kanat Volkan Şen'le de anlaştı. Geçen sezon devre arası CSKA Moskova'ya kiralanan 31 yaşındaki Rondon, 13 maçta 4 gol, 2 asist yaptı. 83 kez milli olan tecrübeli santrfor, 31 de gol attı. Ankaragücü'ne sosyal medya hesabından veda eden 30 yaşındaki F.Bahçeli eski maestro, geçen sezon 24 maçta 2 gol, 2 asist üretti. 33 yaşındaki Volkan Şen ise Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesine 14 maçta 1 gol, 6 asist yaptı.

SABO, 4 BÜYÜKLER'İ BEKLİYOR

Rizespor'un 29 yaşındaki Slovak orta sahası Erik Sabo, iddialı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, "Geçtiğimiz sezonki gol ve asist sayımı geçme hedefindeyim. G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor gibi rakiplere karşı deplasmanda oynamayı iple çekiyorum" dedi. Öte yandan Karadeniz ekibi, 28 yaşındaki Yunan stoperi Chatziisaias'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.