Ancelotti Arda’yı beğendi

İspanyol devi Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Sociedad'ı deplasmanda Brezilyalı yıldızı Endrick'in golüyle 1-0 mağlup etti. Real Madrid'de son dönemde fazla forma şansı bulamayan milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, Arda Güler ve Endrick'in performansıyla ilgili gelen soruya, "Endrick, harika bir koşuyla harika bir gol attı. Arda Güler, pozisyonunda çok iyi çalıştı ve defansif açıdan takıma çok yardımcı oldu" yanıtını verdi.