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Haberler Real Madrid Ancelotti Arda’yı beğendi

Ancelotti Arda’yı beğendi

R.Madrid hocası Ancelotti, kupada R.Sociedad’ı 1-0 yendikleri maçta 11’de oynattığı milli yıldızı beğendi

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Ancelotti Arda’yı beğendi

İspanyol devi Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Sociedad'ı deplasmanda Brezilyalı yıldızı Endrick'in golüyle 1-0 mağlup etti. Real Madrid'de son dönemde fazla forma şansı bulamayan milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, Arda Güler ve Endrick'in performansıyla ilgili gelen soruya, "Endrick, harika bir koşuyla harika bir gol attı. Arda Güler, pozisyonunda çok iyi çalıştı ve defansif açıdan takıma çok yardımcı oldu" yanıtını verdi.

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