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Haberler Real Madrid İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

La Liga devlerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in takımdaki geleceği gün geçtikçe belirsizleşiyor. Öte yandan İspanyol basınından ortaya atılan sürpriz bir iddia gündemi sarstı. İşte o haber... | Son dakika transfer haberleri

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 20:37
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İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

La Liga devlerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

Takımdaki geleceği gün geçtikçe belirsizleşen Arda, son olarak Osasuna karşılaşmasında yaşadığı olay ile dikkat çekmişti.

İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

La Liga'nın 24. hafta mücadelesinde Osasuna deplasmanından 1-1 beraberlik ile dönen Real Madrid'de Arda Güler, 10 dakika boyunca ısınmasına rağmen sahaya sürülmemişti.

İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

"MAÇIN DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEDİM"

Osasuna maçında sadece 1 oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, konu ile ilgili "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim." ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

İspanyol basınından Sport'un haberine göre Arda Güler'in Real Madrid ile ilgili planı ve gelecek sezon için düşünceleri ortaya çıktı.

İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

Haberde aktarılana göre 19 yaşındaki yıldız futbolcu, rotasını 2026 Dünya Kupası'na döndü.

İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

Ancelotti yönetiminde süre bulmakta zorlanan sağ kanat oyuncusunun, kendini geliştirmesi ve Dünya Kupası'na hazır hale gelmesi için kiralık olarak transferi gündeme geldi.

İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

DEVRE ARASINDA TRANSFERİ...

Ayrıca belirtilene göre Arda Güler, Real Madrid yönetimine ara transfer döneminde ayrılabileceğine dair sinyaller göndermiş fakat bu mesajı dikkate alınmamıştı.

İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Arda Güler'in kendini geliştirmesi adına kiralanması düşünülürse haberde belirtilenlere göre rekabet faktöründen daha az etkileneceği düşünülen Trendyol Süper Lig, seçenekler arasında yer alıyor.

İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

8 maçta ilk 11 başlayan Arda, bu mücadelelerde Real Madrid'e 7 galibiyet 1 beraberlik getirdi.

İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

ENDRICK DE YOLCU

Arda Güler ile aynı kaderi paylaşan Endrick'in de aynı sebeplerden ötürü yaz transfer döneminde kiralık olarak transfer olma ihtimali bulunuyor

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