İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...

"MAÇIN DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEDİM" Osasuna maçında sadece 1 oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, konu ile ilgili "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim." ifadelerini kullanmıştı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre Arda Güler'in Real Madrid ile ilgili planı ve gelecek sezon için düşünceleri ortaya çıktı.