İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! Real Madrid ile ayrılık...
La Liga devlerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in takımdaki geleceği gün geçtikçe belirsizleşiyor. Öte yandan İspanyol basınından ortaya atılan sürpriz bir iddia gündemi sarstı. İşte o haber... | Son dakika transfer haberleri
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"MAÇIN DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEDİM"
Osasuna maçında sadece 1 oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, konu ile ilgili "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim." ifadelerini kullanmıştı.
İspanyol basınından Sport'un haberine göre Arda Güler'in Real Madrid ile ilgili planı ve gelecek sezon için düşünceleri ortaya çıktı.
Haberde aktarılana göre 19 yaşındaki yıldız futbolcu, rotasını 2026 Dünya Kupası'na döndü.
Ancelotti yönetiminde süre bulmakta zorlanan sağ kanat oyuncusunun, kendini geliştirmesi ve Dünya Kupası'na hazır hale gelmesi için kiralık olarak transferi gündeme geldi.
DEVRE ARASINDA TRANSFERİ...
Ayrıca belirtilene göre Arda Güler, Real Madrid yönetimine ara transfer döneminde ayrılabileceğine dair sinyaller göndermiş fakat bu mesajı dikkate alınmamıştı.
TÜRKİYE'YE GELEBİLİR
Arda Güler'in kendini geliştirmesi adına kiralanması düşünülürse haberde belirtilenlere göre rekabet faktöründen daha az etkileneceği düşünülen Trendyol Süper Lig, seçenekler arasında yer alıyor.
8 maçta ilk 11 başlayan Arda, bu mücadelelerde Real Madrid'e 7 galibiyet 1 beraberlik getirdi.
ENDRICK DE YOLCU
Arda Güler ile aynı kaderi paylaşan Endrick'in de aynı sebeplerden ötürü yaz transfer döneminde kiralık olarak transfer olma ihtimali bulunuyor
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