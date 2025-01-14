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Haberler Real Madrid Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili gündemi sallayacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, milli yıldızın Barcelona'ya transfer olabileceğini yazdı. İşte flaş gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 16:27
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MERT KILIÇ
Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

2023/24 sezonu başında Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e giden Arda Güler, İspanyol devine transferi sonrası dünya çapında gündem olmuştu.

Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

Eflatun-beyazlılardaki ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan milli yıldız, sezonun sonlarına doğru süre almaya başlamış ve aldığı süreleri iyi değerlendirmişti.

Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

Yeni sezonda daha çok süre alması beklenen genç futbolcu için işler istediği gibi gitmiyor.

Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

Son olarak Real Madrid'in Barcelona'ya 5-2 mağlup olduğu İspanya Süper Kupa finalinde forma şansı bulmayan 19 yaşındaki futbolcu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

BARCELONA'YA GİDEBİLİR

İspanyol basını, Arda Güler'in bir başka İspanyol devi Barcelona'ya transfer olabileceğini yazdı.

Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

YENİ BİR LUIS FIGO VAKASI OLABİLİR

e-noticies.cat kaynaklı haberde, Arda'nın Katalan devine olası transferinin 'Yeni bir Luis Figo' vakası olacağı vurgulandı.

Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

Arda Güler'in Real Madrid'deki rolünden memnun olmadığı ve Barcelona'ya gidebileceği belirtildi.

Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun da hem Real Madrid'e bir darbe indirmek hem de transfer pazarında büyük bir fırsat olması adına Arda ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

Barcelona geçtiğimiz sezon Arda Güler'i transfer etmek istemiş ancak genç oyuncu tercihini Real Madrid'den yana kullanmıştı.

Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 21 maçta süre aldı.

Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

Milli yıldız, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?

Arda'nın İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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