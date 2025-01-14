Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor?
Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili gündemi sallayacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, milli yıldızın Barcelona'ya transfer olabileceğini yazdı. İşte flaş gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Son olarak Real Madrid'in Barcelona'ya 5-2 mağlup olduğu İspanya Süper Kupa finalinde forma şansı bulmayan 19 yaşındaki futbolcu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
BARCELONA'YA GİDEBİLİR
İspanyol basını, Arda Güler'in bir başka İspanyol devi Barcelona'ya transfer olabileceğini yazdı.
YENİ BİR LUIS FIGO VAKASI OLABİLİR
e-noticies.cat kaynaklı haberde, Arda'nın Katalan devine olası transferinin 'Yeni bir Luis Figo' vakası olacağı vurgulandı.
Arda Güler'in Real Madrid'deki rolünden memnun olmadığı ve Barcelona'ya gidebileceği belirtildi.
Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun da hem Real Madrid'e bir darbe indirmek hem de transfer pazarında büyük bir fırsat olması adına Arda ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.
Barcelona geçtiğimiz sezon Arda Güler'i transfer etmek istemiş ancak genç oyuncu tercihini Real Madrid'den yana kullanmıştı.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 21 maçta süre aldı.
Milli yıldız, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Arda'nın İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 45 milyon Euro.
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