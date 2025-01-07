İspanya'da Arda Güler çılgınlığı! Manşetleri süsledi
Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya Kural Kupası'nda oynanan Deportiva Minera-Real Madrid karşılaşmasına attığı 2 gol ile damga vurdu. Maçın oyuncusu seçilen genç yetenek, İspanya'da adeta manşetleri süsledi. İşte detaylar...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
'YEDEK OYUNCUDAN DAHA FAZLASI'
'FAZLASIYLA YETERLİ BİR KALİYETE SAHİP'
Mundo Deportivo: Türk oyuncu hem bugünün hem de geleceğin Real Madrid oyuncusu olmak için fazlasıyla yeterli kaliteye sahip olduğunu gösterdi. Topa her dokunduğunda bir şeyler oldu ve bunun da ötesinde iki gol attı.
'EN İYİ OYUNCU OLDU'
Defense Central: Arda Güler, takımının Copa del Rey'deki ilk maçında Madrid'in en iyi oyuncusu unvanını aldı.
DİĞER