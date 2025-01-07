İspanya'da Arda Güler çılgınlığı! Manşetleri süsledi

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid'in Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcumuz Arda Güler'in müthiş performansı geceye damga vurdu.

aspor.com.tr editörlerinden Mahmud Çaputlu, İspanyol basınında milli futbolcumuz ile ilgili öne çıkan haberleri derledi. İşte o manşetler...