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Haberler Real Madrid İspanya'da Arda Güler çılgınlığı! Manşetleri süsledi

İspanya'da Arda Güler çılgınlığı! Manşetleri süsledi

Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya Kural Kupası'nda oynanan Deportiva Minera-Real Madrid karşılaşmasına attığı 2 gol ile damga vurdu. Maçın oyuncusu seçilen genç yetenek, İspanya'da adeta manşetleri süsledi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 09:58
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İspanya'da Arda Güler çılgınlığı! Manşetleri süsledi

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid'in Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcumuz Arda Güler'in müthiş performansı geceye damga vurdu.

İspanya'da Arda Güler çılgınlığı! Manşetleri süsledi

aspor.com.tr editörlerinden Mahmud Çaputlu, İspanyol basınında milli futbolcumuz ile ilgili öne çıkan haberleri derledi. İşte o manşetler...

İspanya'da Arda Güler çılgınlığı! Manşetleri süsledi

'YEDEK OYUNCUDAN DAHA FAZLASI'
Marca: Arda Güler iki gol atarak olağanüstü bir yedek oyuncudan daha fazlası olduğunu kanıtladı. Golü var, yeteneği var ama oynadığı süre az.

İspanya'da Arda Güler çılgınlığı! Manşetleri süsledi

'FAZLASIYLA YETERLİ BİR KALİYETE SAHİP'
Mundo Deportivo: Türk oyuncu hem bugünün hem de geleceğin Real Madrid oyuncusu olmak için fazlasıyla yeterli kaliteye sahip olduğunu gösterdi. Topa her dokunduğunda bir şeyler oldu ve bunun da ötesinde iki gol attı.

İspanya'da Arda Güler çılgınlığı! Manşetleri süsledi

'EN İYİ OYUNCU OLDU'
Defense Central: Arda Güler, takımının Copa del Rey'deki ilk maçında Madrid'in en iyi oyuncusu unvanını aldı.

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