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Haberler Real Madrid

Avrupa'da Arda Güler düellosu! Transfer için pusudalar

LaLiga devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'deki kalıcılığını sağlama ve potansiyelini ortaya koyma noktasında sıkıntılar yaşarken Carlo Ancelotti, ani bir kararla genç yıldızın tekrardan yedek kulübesine döneceğinin sinyallerini verdi. Ancelotti'nin savunma konusunda eksiklik sebebiyle ilk 11'e uygun görmediği Arda için Avrupa devleri sıraya girdi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 10:30
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Avrupa'da Arda Güler düellosu! Transfer için pusudalar

Milli futbolcumuz Arda Güler'in ay yıldızlı forma ile gösterdiği performans, hem iç hem dış basında büyük beğeni toplamıştı.

Avrupa'da Arda Güler düellosu! Transfer için pusudalar

Türkiye Milli Futbol Takımı ile gösterdiği performansı Real Madrid forması ile gösteremeyen Arda, İspanyol taraftarlar tarafından destek görmeye devam ediyordu.

Avrupa'da Arda Güler düellosu! Transfer için pusudalar

Hatta öyle ki birkaç gün önce teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i olması gerektiği mevkide oynatmadığı düşünüldüğü için eleştirilmişti.

Avrupa'da Arda Güler düellosu! Transfer için pusudalar

Ardından Ancelotti yaptığı açıklamada, Arda Güler'in savunma yönünün zayıf olduğunu dile getirmişti.

Avrupa'da Arda Güler düellosu! Transfer için pusudalar

"Önümüzdeki maçlar zorlu geçecek" diyen İtalyan çalıştırıcı, 19 yaşındaki yıldız oyuncuyu tekrardan yedek kulübesine hapsedeceğinin sinyallerini vermişti.

Avrupa'da Arda Güler düellosu! Transfer için pusudalar

Güler'i destekleyenlere Madrid taraftarları dışında Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti de katılmış ve babasını Arda konusunda ikna etmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Avrupa'da Arda Güler düellosu! Transfer için pusudalar

Fichajes'te yer alan habere göre Avrupa'nın 3 dev takımı, Arda Güler'in Real Madrid'deki durumunu yakından takip etmeye başladı.

Avrupa'da Arda Güler düellosu! Transfer için pusudalar

Ayrıca yıldız orta sahanın Ancelotti ile arasındaki problemlerin çözülmeyeceğini varsayan takımlar, sezon sonu Arda'yı transfer etmek üzere kollarını sıvadı.

Avrupa'da Arda Güler düellosu! Transfer için pusudalar

İspanyol basınında yer alan haberde bu takımların Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City olduğu duyuruldu.

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