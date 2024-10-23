Avrupa'da Arda Güler düellosu! Transfer için pusudalar

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Milli futbolcumuz Arda Güler'in ay yıldızlı forma ile gösterdiği performans, hem iç hem dış basında büyük beğeni toplamıştı.

Türkiye Milli Futbol Takımı ile gösterdiği performansı Real Madrid forması ile gösteremeyen Arda, İspanyol taraftarlar tarafından destek görmeye devam ediyordu.