Avrupa'da Arda Güler düellosu! Transfer için pusudalar
LaLiga devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'deki kalıcılığını sağlama ve potansiyelini ortaya koyma noktasında sıkıntılar yaşarken Carlo Ancelotti, ani bir kararla genç yıldızın tekrardan yedek kulübesine döneceğinin sinyallerini verdi. Ancelotti'nin savunma konusunda eksiklik sebebiyle ilk 11'e uygun görmediği Arda için Avrupa devleri sıraya girdi. İşte detaylar...
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Ardından Ancelotti yaptığı açıklamada, Arda Güler'in savunma yönünün zayıf olduğunu dile getirmişti.
"Önümüzdeki maçlar zorlu geçecek" diyen İtalyan çalıştırıcı, 19 yaşındaki yıldız oyuncuyu tekrardan yedek kulübesine hapsedeceğinin sinyallerini vermişti.
Güler'i destekleyenlere Madrid taraftarları dışında Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti de katılmış ve babasını Arda konusunda ikna etmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.
Fichajes'te yer alan habere göre Avrupa'nın 3 dev takımı, Arda Güler'in Real Madrid'deki durumunu yakından takip etmeye başladı.
Ayrıca yıldız orta sahanın Ancelotti ile arasındaki problemlerin çözülmeyeceğini varsayan takımlar, sezon sonu Arda'yı transfer etmek üzere kollarını sıvadı.
İspanyol basınında yer alan haberde bu takımların Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City olduğu duyuruldu.
Milli futbolcumuz bu sezon 10 maçta sadece 291 dakika forma giydi ve henüz gol veya asist katkısı sunamadı.
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