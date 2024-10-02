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Haberler Real Madrid

Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Ayrılığı gündemdeydi

Real Madrid'de geleceği merak konusu olan Arda Güler için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Madrid derbisinde süre almadığı için hocasıyla konuşan genç yıldız için Carlo Ancelotti kararını verdi. İşte İtalyan çalıştırıcının Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Arda Güler kararı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 12:33
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Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Ayrılığı gündemdeyi

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Olaylı geçen dev derbi 1-1 sona erdi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Ayrılığı gündemdeyi

Mücadelede milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den forma şansı beklemişti.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Ayrılığı gündemdeyi

Ancak genç oyuncu, Madrid derbisinde istediği şansı bir türlü alamadı.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Ayrılığı gündemdeyi

İspanyol basını, Arda Güler ile Ancelotti'nin arasında kritik bir görüşme gerçekleşti.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Ayrılığı gündemdeyi

Yıldız oyuncunun ilerleyen haftalarda da süre bulamaması durumunda Real Madrid'den ayrılabileceğini ifade edilmişti.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Ayrılığı gündemdeyi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Lille'e konuk olacak.

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