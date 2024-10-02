Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Ayrılığı gündemdeydi
Real Madrid'de geleceği merak konusu olan Arda Güler için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Madrid derbisinde süre almadığı için hocasıyla konuşan genç yıldız için Carlo Ancelotti kararını verdi. İşte İtalyan çalıştırıcının Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Arda Güler kararı.
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İspanyol basını, Arda Güler ile Ancelotti'nin arasında kritik bir görüşme gerçekleşti.
Yıldız oyuncunun ilerleyen haftalarda da süre bulamaması durumunda Real Madrid'den ayrılabileceğini ifade edilmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Lille'e konuk olacak.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Marca'dan derlediği habere göre, Ancelotti genç yıldızı sahaya ilk 11'de sürecek.
19 yaşındaki milli oyuncu bu sezon Real Madrid formasını 8 maçta giydi.
Arda Güler bu karşılaşmalarda ise 257 dakika sahada kalabildi.
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