Haberler Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi final maçında 1 Haziran'da Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele öncesi milli yıldızımız Arda Güler'in sahada süre alıp almayacağı büyük merak konusu haline geldi. Son olarak Başkent ekibini çalıştıran Carlo Ancelotti'nin, Arda hakkındaki o sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:23
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Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

Real Madrid Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde 1 Haziran Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

Bu dev maçta milli yıldızımız Arda Güler'in sahada süre alıp almayacağı futbolseverler tarafından büyük merak konusu haline geldi. Konuyla ilgili olarak Carlo Ancelotti'nin son olarak basın toplantısında yaptığı açıklama gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

Ancelotti, genç yeteneğin final maçında oynayabileceğini belirterek "Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final maçında bize çok faydalı olabilir. Gol serisi var.

Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

Yüzde 100 başarılı. Arda Güler, final maçı için önemli bir seçenek olabilir." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALIYOR

Milli yıldızımız, İspanyol devinde şimdiye kadar süre aldığı 12 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırdı.

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