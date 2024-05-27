Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi final maçında 1 Haziran'da Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele öncesi milli yıldızımız Arda Güler'in sahada süre alıp almayacağı büyük merak konusu haline geldi. Son olarak Başkent ekibini çalıştıran Carlo Ancelotti'nin, Arda hakkındaki o sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...
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Yüzde 100 başarılı. Arda Güler, final maçı için önemli bir seçenek olabilir." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALIYOR
Milli yıldızımız, İspanyol devinde şimdiye kadar süre aldığı 12 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırdı.
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