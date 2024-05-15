Arda Güler Alaves maçı sonrası İspanya'da manşetleri süsledi! "Keskin bir nişancı"
İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid konuk ettiği Alaves'i 5-0 mağlup etti. Milli yıldız Arda Güler'in sonradan oyuna dahil olup 1 gol attığı karşılaşma sonrası İspanyol basını genç oyuncuyu manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Vinicius Junior'ın ceza sahasında savunmadan seken meşin yuvarlağı tek vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderen Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti, "Bütün takım Arda'yı çok seviyor. Kulüpteki herkes ve teknik ekip onu seviyor. O en gencimiz. Daha önce de söylemiştim, çok yetenekli. Goller atıyor, bazen istemese de gol atıyor. Futbol topu ona aşık. Bu çok net. Burada olduğu için çok mutluyuz. Gelecekte de bizimle olacak" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 11 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Arda, İspanyol ekibinde kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu ve Süper Kupa zaferini elde etti.
ARDA GÜLER'DEN ANCELOTTI'YE YANIT
Defensa Central'in haberine göre Arda Güler, Ancelotti'inn kendisi hakkında söylediklerine yanıt verdi. Milli futbolcu, "Hocamız kesinlikle haklı. Beni bile şaşırttı. Dört gol attım ve atabildiğim zaman da atıyorum." sözlerini kullandı.
Arda Güler'in performansı sonrası İspanyol basını milli oyuncumuzu manşetlerine taşıdı. İşte haber başlıkları...
MUNDO DEPORTIVO: Arda Güler 81. dakikada 5-0'lık skorla partiye katıldı.
EL PAIS: Vinicius'un ayağından kaçan toplardan birini kapan Güler'in ters vuruşu yine gol oldu. Türk yetenek üstüne düşeni yapıyor.
AS: Real Madrid, Alaves karşısında bir parti düzenledi. Ancelotti güzel giden geceyi Arda Güler ile taçlandırmak istedi. Yalnız Arda Güler bir orta sahadan daha çok keskin bir nişancı olduğunu gösterdi.
ULTIMA HORA: Arda Güler golle olan aşk ilişkisini sürdürdü.
SPORT: Galibiyeti getiren Arda Güler, Türk oyuncunun sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda bir golcü olduğunu da kanıtladı.
EL MUNDO: Arda Güler'in final golünde bir kez daha gösterdiği gibi bir hedefi de var.
DİĞER