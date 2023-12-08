Haberler Real Madrid Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Carlo Ancelotti'den flaş açıklama geldi!

Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Carlo Ancelotti'den flaş açıklama geldi!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan ve yeni takımında geçirdiği sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in durumu hakkında Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu. İşte İtalyan teknik adamın genç yetenek hakkındaki sözleri...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 18:30
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Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Carlo Ancelotti'den flaş açıklama geldi!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla pek çok takımın yakın takibinde olan genç yetenek Arda Güler flaş bir karar vererek Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Carlo Ancelotti'den flaş açıklama geldi!

Yıldız futbolcunun transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırmış ve genç yeteneğin yeni takımında sergileyeceği performans büyük merak konusu haline gelmişti.

Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Carlo Ancelotti'den flaş açıklama geldi!

Fakat Arda Güler, Real Madrid'in yaz döneminde yaptığı hazırlık kampında geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süren bir sakatlık süreci geçirdi.

Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Carlo Ancelotti'den flaş açıklama geldi!

Futbolcu bu sakatlığının ardından yeniden toparlansa da kısa bir süre önce bir kez daha sakatlanmıştı. Bunun üzerine Arda Güler'in sağlık durumu büyük merak konusu haline geldi.

Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Carlo Ancelotti'den flaş açıklama geldi!

Konuyla ilgili olarak Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da yarın deplasmanda oynayacakları Real Betis maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Carlo Ancelotti'den flaş açıklama geldi!

Real Madrid'e geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı henüz oynama şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir soruya, İtalyan teknik direktör, "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." dedi.

Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Carlo Ancelotti'den flaş açıklama geldi!

Ancelotti, sakatlık sorununun sadece Arda için değil her futbolcuda aynı olduğunu, "çok fazla sabır ve zaman gerektiğini" söyleyerek, mevcut durumda takımda Jude Bellingham, Vinicius, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi diğer sakat futbolcuların da olduğunu hatırlattı.

Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Carlo Ancelotti'den flaş açıklama geldi!

Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kamp sırasında ilk sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Carlo Ancelotti'den flaş açıklama geldi!

Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, şu anda takımdan ayrı olarak kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yürütüyor.

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