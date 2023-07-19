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Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler...

Son dakika spor haberi: Yeni sezon hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürecek olan Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan Arda Güler de kafilede yer aldı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:10 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:24
Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler...

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'in ABD'de katılacağı hazırlık turnuvasının kadrosunda, milli futbolcu Arda Güler'e de yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon öncesi hazırlık turnuvasına katılacak Real Madrid'de kadro, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından belirlendi.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği ve antrenmanlardaki performansıyla beğeni toplayan 18 yaşındaki Arda Güler, ABD'ye gidecek oyuncular arasında yer aldı.

Real Madrid, "2023 Futbol Şampiyonası Turu" turnuvası kapsamında Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

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