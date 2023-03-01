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Vinicius'a ırkçı hakaret eden taraftara para ve tribünlerden men cezası

İspanya'da Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleranssızlık Devlet Daimi Komisyonu, Mallorca-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ırkçı hakaret ettiği tespit edilen bir taraftara para ve tribünlerden men cezası verdi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 10:24
Vinicius'a ırkçı hakaret eden taraftara para ve tribünlerden men cezası

İspanya'da Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleranssızlık Devlet Daimi Komisyonu, Mallorca-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ırkçı hakaret ettiği tespit edilen bir taraftara para ve tribünlerden men cezası verdi.

Spor Yüksek Konseyine bağlı komisyon, İspanya 1. Futbol Ligi'nde 5 Şubat'ta oynanan Mallorca-Real Madrid maçında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'a tribünlerden ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen taraftarla ilgili kararını açıkladı.

Komisyon, ırkçı eylemde bulunan taraftara 4 bin avro para ile 12 ay boyunca tüm spor müsabakalarına giriş yasağı cezası verdi.

Söz konusu taraftarla ilgili İspanya Ulusal Polisi, 3 bin avro para cezası ve 6 ay spor müsabakalarına giriş yasağı talep etmişti.

Diğer yandan komisyon, 19 Mart'ta ligde oynanacak Barcelona-Real Madrid maçını "yüksek riskli" ilan etti.

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