Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı yendi
Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. Alınan sonuçların ardından La Liga'nın yeni lideri Athletic Bilbao oldu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 yendi.
Real Madrid'e 3 puanı getiren golü 65. dakikada Karim Benzema attı.
Fransız futbolcu, La Liga'da geride kalan 5 haftada 5 gol atarken, 3. haftada deplasmandaki Villarreal karşılaşması dışında tüm maçlarda rakip ağları havalandırdı.
Diğer yandan haftaya lider giren Sevilla, aldığı mağlubiyetle 10 puanda kalıp, 5'inci sıraya geriledi.
La Liga'nın yeni lideri, sahasında oynadığı maçta Alaves'i 2-0 yenen ve puanını 11'e çıkaran Athletic Bilbao oldu.
Bask takımının 1993 yılından bu yana en iyi lig başlangıcını yapması dikkati çekti.
Athletic Bilbao ile aynı puana gelen Real Madrid ise haftayı averajla 2. sırada kapattı.
- 23.09.2019
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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