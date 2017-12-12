 Madrid’e genç kaleci – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Madrid’e genç kaleci

    Madrid’e genç kaleci
    İspanyol basını, kaleci arayan Real Madrid'in Bilbao'nun genç file bekçisi Kepa Arrizabalaga'yı kadrosuna katacağını öne sürdü. Madrid'in bu transfer için 25 milyon euro ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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