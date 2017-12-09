 Madrid'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Madrid'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor

    Madrid'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor

    La Liga'ya bu yıl istediği gibi başlayamayan, Şampiyonlar Ligi gruplarından da 2. olarak çıkabilen , bir büyük isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    İspanya'da yayım yapan Diario Gol internet sitesinin haberine göre 2013'te Tottenham Hotspur'dan 100 milyon euroluk rekor bir bedelle Madrid ekibine transfer olan 'in takımdan ayrılması artık kesin gibi.

    Haberde Bale'in bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle 'in oynadığı 22 maçın 14'ünde forma şansı bulamadığına vurgu yapılırken Galli yıldızın yakın bir zamanda başkan Florentino Perez'le görüşeceği kaydedildi.

    Teknik direktör Zinedine Zidane'ın yıldız futbolcu hakkında ümidini çoktan yitirmesine rağmen şimdiye dek oyuncusunun hep arkasında duran Perez'in de artık sabrının tükendiği ortaya çıktı.

    Sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Gallerli yıldızın sezon sonunda Madrid'e veda etmesi bekleniyor.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:25
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