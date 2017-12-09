Madrid'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor
La Liga'ya bu yıl istediği gibi başlayamayan, Şampiyonlar Ligi gruplarından da 2. olarak çıkabilen Real Madrid, bir büyük isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
İspanya'da yayım yapan Diario Gol internet sitesinin haberine göre 2013'te Tottenham Hotspur'dan 100 milyon euroluk rekor bir bedelle Madrid ekibine transfer olan Gareth Bale'in takımdan ayrılması artık kesin gibi.
Haberde Bale'in bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Real Madrid'in oynadığı 22 maçın 14'ünde forma şansı bulamadığına vurgu yapılırken Galli yıldızın yakın bir zamanda başkan Florentino Perez'le görüşeceği kaydedildi.
Teknik direktör Zinedine Zidane'ın yıldız futbolcu hakkında ümidini çoktan yitirmesine rağmen şimdiye dek oyuncusunun hep arkasında duran Perez'in de artık sabrının tükendiği ortaya çıktı.
Sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Gallerli yıldızın sezon sonunda Madrid'e veda etmesi bekleniyor.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:25
-
2010-11 ruhu döndü
Toplam 4
Yorum
neto ikinci olduğunuz sezon mu....
-
Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 36
Yorum
GERÇEK FENERBAHÇELİLER senin gibi sıfasızlar nasıl yöneticilik idarecilik yapıyor hadsiz.Sen Fenerbahçeyi ağzına almadan önce bir destur çek.SİZİNDE SIRANIZ GELECE
-
Le Guen: "Fenerbahçe büyük ihtimalle şampiyonluğa gidecek"
Toplam 9
Yorum
kempes bursa le guen ile önümüzdeki yıllarda birkaç kaliteli futbılcuyla şampiyonluk potasına girer.istikrarı sağlamalı
Madrid'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.