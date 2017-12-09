 ''Benden çok daha iyi bir futbolcu'' – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    ''Benden çok daha iyi bir futbolcu''

    ''Benden çok daha iyi bir futbolcu''

    Tarihin en iyi futbolcusu mu? Portekizli yıldızın başlattığı tartışmaya Teknik Direktörü da katıldı. Zidane, oyuncusunun tarihin en iyisi olduğunu söyledi.

    'nun tarihin en iyi futbolcusunun kendisi olduğu yönündeki açıklamalarına; teknik direktörü da destek verdi. 'in teknik patronu, Portekizli yıldızın kendisinden daha başarılı bir futbolcu olduğunu dile getirdi.

    Fransız çalıştırıcı, "İstatistikler kendi başına konuşuyor. Ronaldo, benden çok çok daha iyi bir futbolcu. Hatta tarihin en iyi futbolcusu" değerlendirmesini yaptı.

    Altın Top ödülünü 5. kez kazanan Ronaldo'nun başarılarına dikkat çeken Zidane, "Onun sahada yaptıkları olağanüstü. Kulüp tarihine geçti ve geçmeye devam edecek. Umarım futbolu da burada bırakır" ifadelerini kullandı.

    8 sezondur Real Madrid formasını giyen Cristiano Ronaldo, İspanyol ekibinde 412 maçta 418 gol kaydetti. Kulüp tarihinin en skorer ismi olan Portekizli yıldız, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:52
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