''Benden çok daha iyi bir futbolcu''
Tarihin en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo mu? Portekizli yıldızın başlattığı tartışmaya Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da katıldı. Zidane, oyuncusunun tarihin en iyisi olduğunu söyledi.
Cristiano Ronaldo'nun tarihin en iyi futbolcusunun kendisi olduğu yönündeki açıklamalarına; teknik direktörü Zinedine Zidane da destek verdi. Real Madrid'in teknik patronu, Portekizli yıldızın kendisinden daha başarılı bir futbolcu olduğunu dile getirdi.
Fransız çalıştırıcı, "İstatistikler kendi başına konuşuyor. Ronaldo, benden çok çok daha iyi bir futbolcu. Hatta tarihin en iyi futbolcusu" değerlendirmesini yaptı.
Altın Top ödülünü 5. kez kazanan Ronaldo'nun başarılarına dikkat çeken Zidane, "Onun sahada yaptıkları olağanüstü. Kulüp tarihine geçti ve geçmeye devam edecek. Umarım futbolu da burada bırakır" ifadelerini kullandı.
8 sezondur Real Madrid formasını giyen Cristiano Ronaldo, İspanyol ekibinde 412 maçta 418 gol kaydetti. Kulüp tarihinin en skorer ismi olan Portekizli yıldız, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 lig şampiyonluğu yaşadı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:52
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Şampiyon olacağız
Toplam 15
Yorum
1907 GENÇ FB Lİ ÇIK SENDE DE ŞAMPİYON OLACAGIZ. AĞZINIZDAN ALAN MI VAR.AYKUT İSTİFA EDER ETMEZ SİZE NE YA KARDEŞİM KENDİ TEKNİK DİREKTÖRLERİNİZLE İLGİLENİN
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Bedir: ''Biz değil, Beşiktaş korksun''
Toplam 1
Yorum
GÖKHAN S Sayın Bedir , Mütevazılık dan kimse ölmemiştir aksine değer yükseltir Açıklamalarınız kulübün ilerde nerelerde olacağının açık bir kanıtı
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Çebi’den F.Bahçe’ye jet yanıt
Toplam 2
Yorum
hahan Eminim fenerbahce taraftarida yoneticilerinin aciklamalarindan utaniyordur. Amaclari polemik yaratmak sadece dustugu hallere bak
''Benden çok daha iyi bir futbolcu'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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