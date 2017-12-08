"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, tarihin en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.
France Football dergisine konuşan Portekizli oyuncu, kendinden övgüyle bahsederek, "Benden daha iyisini görmedim. Yapamadığım şeyleri başka oyuncular da yapamıyor. Ama onların beceremediklerini sadece ben yapabiliyorum." diye konuştu.
Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or) beşinci kez kazanarak Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi yakalayan 32 yaşındaki Ronaldo, "Benden daha komple bir futbolcu yok. Her durumda, tarihin en iyi futbolcusu benim." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 9 golle krallık yarışını önde götüren Ronaldo, ligde ise 10 maçta sadece 2 kez ağları sarsabildi.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:46
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
"Tarihin en iyi futbolcusu benim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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