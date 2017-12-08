 "Tarihin en iyi futbolcusu benim" – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    "Tarihin en iyi futbolcusu benim"

    "Tarihin en iyi futbolcusu benim"

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, tarihin en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

    France Football dergisine konuşan Portekizli oyuncu, kendinden övgüyle bahsederek, "Benden daha iyisini görmedim. Yapamadığım şeyleri başka oyuncular da yapamıyor. Ama onların beceremediklerini sadece ben yapabiliyorum." diye konuştu.

    Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or) beşinci kez kazanarak Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi yakalayan 32 yaşındaki Ronaldo, "Benden daha komple bir futbolcu yok. Her durumda, tarihin en iyi futbolcusu benim." ifadelerini kullandı.

    Bu sezon Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 9 golle krallık yarışını önde götüren Ronaldo, ligde ise 10 maçta sadece 2 kez ağları sarsabildi.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
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