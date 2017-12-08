France Football dergisine konuşan Portekizli oyuncu, kendinden övgüyle bahsederek, "Benden daha iyisini görmedim. Yapamadığım şeyleri başka oyuncular da yapamıyor. Ama onların beceremediklerini sadece ben yapabiliyorum." diye konuştu.

Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or) beşinci kez kazanarak Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi yakalayan 32 yaşındaki Ronaldo, "Benden daha komple bir futbolcu yok. Her durumda, tarihin en iyi futbolcusu benim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 9 golle krallık yarışını önde götüren Ronaldo, ligde ise 10 maçta sadece 2 kez ağları sarsabildi.