Ballon d'Or 2017'nin sahibi belli oldu!
Ballon d'Or 2017'nin sahibi Cristiano Ronaldo oldu! Yıldız futbolcu kariyerinde 5. kez bu ödüle layık görüldü.
Lionel Messi de 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yılında kazanmıştı.
2007 yılında Brezilyalı oyuncu Kaka'nın kazanmasının ardından, Ballon d'Or'u Ronaldo ve Messi'den başkası kazanamamıştı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:45
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
Ballon d'Or 2017'nin sahibi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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