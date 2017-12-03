Sergio Ramos tarihe geçti!
La Liga takımlarından Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, Athletic Bilbao maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti. Tecrübeli savunma oyuncusu La Liga tarihinin en çok kırmızı kart gören üç oyuncusundan biri oldu.
Pablo Alfaro ve Xavi Aguado ile birlikte 19 kırmızı kartla en çok oyun dışında kalan futbolcular arasına giren Ramos, Şampiyonlar Ligi'nde 3, Kral Kupası'nda 2 ve La Liga2da 19 kırmızı kartla toplam 24 maçta takımını eksik bıraktı.
2005 yılında transfer olduğu Real Madrid'de 12 yıldır forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, sadece 2014-15 sezonunu kırmızı kart görmeden tamamlamıştı.
Athletic Bilbao maçının 11. dakikasında sarı kart gören Ramos, 86. dakikada yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Barcelona'nın puan kaybettiği haftada rakibiyle arasındaki puan farkını eritme fırsatını tepen Real Madrid, Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:07
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 13
Yorum
cevat göztepenin kalecisi Beto yada malatyanın kalecisi harika kaleciler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor hangi takımı çalıştırdığını bilmiyor takımın misyonunu büyüklüğünü bilmiyor öğrenemeden de gidecek başkan yönetim iyi öğretememişler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor şimdi haftaya akhisara 3 atar e ne oldu der 3 puan aldık işte ha bjkden almışız ha akhisardan der 1.5 puan mı oluyor bu galibiyet der
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