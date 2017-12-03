 Sergio Ramos tarihe geçti! – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    tarihe geçti!

    Sergio Ramos tarihe geçti!

    takımlarından 'in kaptanı , maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti. Tecrübeli savunma oyuncusu La Liga tarihinin en çok kırmızı kart gören üç oyuncusundan biri oldu.

    'da uzun yıllardır forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu , maçında gördüğü kırmızı kartla, lig tarihinin en çok kırmızı kart gören üç oyuncusundan biri oldu ve tarihe geçti.

    Pablo Alfaro ve Xavi Aguado ile birlikte 19 kırmızı kartla en çok oyun dışında kalan futbolcular arasına giren Ramos, Şampiyonlar Ligi'nde 3, Kral Kupası'nda 2 ve La Liga2da 19 kırmızı kartla toplam 24 maçta takımını eksik bıraktı.

    2005 yılında transfer olduğu Real Madrid'de 12 yıldır forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, sadece 2014-15 sezonunu kırmızı kart görmeden tamamlamıştı.

    Athletic Bilbao maçının 11. dakikasında sarı kart gören Ramos, 86. dakikada yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Barcelona'nın puan kaybettiği haftada rakibiyle arasındaki puan farkını eritme fırsatını tepen Real Madrid, Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:07
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