Dünya yıldızına vergi kaçırma davası...
İspanya'da savcılık, Real Madrid'de forma giyen Hırvat futbolcu Luka Modric hakkında vergi kaçırmaktan dava açılması için mahkemeye başvurdu.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, savcılığın iddianamesine göreModric'in Lüksemburg'da kurduğu bir şirket aracılığıyla 2013 ve 2014 yıllarında imaj haklarından elde ettiği gelirin vergisini İspanyol Maliyesi'nden kaçırdığı ileri sürüldü. Hırvat futbolcunun 2013'te 290 bin 990 avro, 2014'te de 572 bin 738 avro vergi kaçırdığı iddia edildi.
Haberlerde, Hırvat futbolcu hakkındaki vergi kaçırma suçlamasının, kurduğu şirketin bir AB ülkesi içinde olmasından dolayı daha çok Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Fabio Coentrao ve Jose Mourinho'nun yaşadığı olaylara benzediği yorumu yapıldı.
Real Madrid'de vergi kaçırmakla suçlanan diğer futbolculardan Marcelo, dün çıktığı mahkemede suçlamaları kabul ederek, borcu ödeme karşılığında dava açılmadan anlaşmaya varmıştı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:22
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Avrupa’da hüsran
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Yorum
gsli helal olsun sana dursun özbek. ne hallere düşürdün avrupa şampionu takımı
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Trabzonspor basketbol takımında ‘ödeme krizi’ çözüldü
Toplam 2
Yorum
GencHamsi61 Teşekkürler sana başkanım. Ülkemizin senin gibi sadece spor sevdalısı olan adamlara ihtiyacı var.
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Ekici yine sakatlandı
Toplam 5
Yorum
AHMET YAV BU ADAM DİKİŞ TUTMAZ MÜZMİN SAKAT ADAMI ALDI GENE FENER
Dünya yıldızına vergi kaçırma davası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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