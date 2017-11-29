Real fiyat arttırdı!
Real Madrid başkanının PSG'li Neymar'ı transfer etmek için 250 milyon euroluk bir teklife hazırlandığı iddia edildi.
250 MİLYON EURO!
Başkan Florentino Perez'in Barcelona'ya büyük darbe vurma açısından Neymar'ı özellikle istediği ve Cristiano Ronaldo'nun artık 33 yaşında olması sebebiyle o bölgeye Neymar'ı transfer etmek istediği yazıldı.
İspanyol Don Balon Gazetesi'ndeki habere göre, teklif devre arasında değil sezon sonunda olacak. Haberde ayrıca Gareth Bale'in de Manchester United'a satılacağı, Benzema için gelen tekliflerin de değerlendirileceği bildirildi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:26
-
G.Saraylı futbolcu maç boyunca yuhalandı!
Toplam 10
Yorum
görengören Bu ÇAMDALI oynatacana U19- U21 herneyse orda oyuncu yokmu ÇAMDALDAN Kötüyse kaldırın genç takımı
-
Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 20
Yorum
:)))) sen kaç yaşındasın, böyle maçmı satılır :)) fazla ağlamayın sadece ağlamayı biliyosunuz başka bişeyden anladığınız yok
-
Jose: Bana takım bul
Toplam 2
Yorum
adalet Aman ne olur gitme.Golleri kim atacak.Fenerbahçe sensiz ne yapabilir.DEFOL
Real fiyat arttırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.