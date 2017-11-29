 Real fiyat arttırdı! – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Real fiyat arttırdı!

    Real fiyat arttırdı!

    Real Madrid başkanının 'li 'ı transfer etmek için 250 milyon euroluk bir teklife hazırlandığı iddia edildi.

    222 milyon euroya sezon başında Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olan için bir kez daha ortaya Real Madrid iddiası atıldı.

    250 MİLYON EURO!
    Başkan Florentino Perez'in Barcelona'ya büyük darbe vurma açısından Neymar'ı özellikle istediği ve Cristiano Ronaldo'nun artık 33 yaşında olması sebebiyle o bölgeye Neymar'ı transfer etmek istediği yazıldı.

    İspanyol Don Balon Gazetesi'ndeki habere göre, teklif devre arasında değil sezon sonunda olacak. Haberde ayrıca Gareth Bale'in de Manchester United'a satılacağı, Benzema için gelen tekliflerin de değerlendirileceği bildirildi.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:26
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