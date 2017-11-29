Modric'in başı belada!
İspanya'da savcılık, Real Madrid'de forma giyen Hırvat futbolcu Luka Modric hakkında vergi kaçırmaktan dava açılması için mahkemeye başvurdu.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, savcılığın iddianamesine göre Modric'in Lüksemburg'da kurduğu bir şirket aracılığıyla 2013 ve 2014 yıllarında imaj haklarından elde ettiği gelirin vergisini İspanyol Maliyesi'nden kaçırdığı ileri sürüldü. Hırvat futbolcunun 2013'te 290 bin 990 avro, 2014'te de 572 bin 738 avro vergi kaçırdığı iddia edildi.
Haberlerde, Hırvat futbolcu hakkındaki vergi kaçırma suçlamasının, kurduğu şirketin bir AB ülkesi içinde olmasından dolayı daha çok Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Fabio Coentrao ve Jose Mourinho'nun yaşadığı olaylara benzediği yorumu yapıldı.
Real Madrid'de vergi kaçırmakla suçlanan diğer futbolculardan Marcelo, dün çıktığı mahkemede suçlamaları kabul ederek, borcu ödeme karşılığında dava açılmadan anlaşmaya varmıştı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:50
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G.Saray'dan UEFA çıkarması
Toplam 9
Yorum
gsssssss 3 yıldır yatan van persie 15m euro odmedık bıde 1 mılyonluk ozan ve maıcondan az gol atan forvetler almadık sız batmadıysnz biz hiç batmayız
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Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 6
Yorum
fazkartal Veya babel forvet i ikileyip lens kanat oynamalı
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Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 6
Yorum
fazkartal Talisca halı saha futbolusu. Ne pres yapar ne top alır. İlerde top gelince şut çeker. Takım oyuncusu oğuzhan veya negredo oynamalı
Modric'in başı belada! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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