Marcelo’ya vergi cezası

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Marcelo, hakkındaki vergi suçlamalarını kabul etti. 2013 yılına ait gelir vergisinde eksik beyanda bulunarak, 490 bin 917 euro vergi kaçırmakla suçlanan Marcelo çıktığı mahkemede, suçlamaları kabul ederek vergi borcunu ödeyeceğini söyledi.