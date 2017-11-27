Bu kez benziyor!
Cristiano Ronaldo'nun daha önce büst ve heykeli yapılmış, ikisi de yıldız oyuncuya benzememesi nedeniyle olumsuz tepkiler almıştı. Fakat bu kez durum farklı...
Real Madrid'li yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun büstü yapıldı ve bu kez benziyor!
İspanyol heykeltraş Jose Antonio Navarro Arteaga, Real Madrid müzesine konmak üzere yapılması istenen Cristiano Ronaldo büstü için kolları sıvadı, geçmişteki hatalardan ders almış olacak ki ortaya böyle güzel bir eser çıkardı.
Büst sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bu kez gerçeğe yakınlığıyla beğeni topladı.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:58
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Ameliyat beklesin!
Toplam 2
Yorum
gs burnu kırıldığında da aynısını demişti, terminatör mübarek maşallah
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'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!'
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY BİR ADAM ANCAK BU KADAR KENDİNİN DÜŞMANI OLABİLİR. ARKADAŞIM NEDEN SÜREKLİ ANTİPATİ TOPLAMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORSUN..!!
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'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!'
Toplam 2
Yorum
YORUMCU Yine saçmalamış takımı ileriye taşıyan YASİN ve RODRİGES olmasa bu maçı da kazanamazdın, ne görlüyorsun
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