Real Madrid'li yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun büstü yapıldı ve bu kez benziyor!







İspanyol heykeltraş Jose Antonio Navarro Arteaga, Real Madrid müzesine konmak üzere yapılması istenen Cristiano Ronaldo büstü için kolları sıvadı, geçmişteki hatalardan ders almış olacak ki ortaya böyle güzel bir eser çıkardı.







Büst sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bu kez gerçeğe yakınlığıyla beğeni topladı.



