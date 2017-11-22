 UEFA'dan Real Madrid'e soruşturma! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    UEFA'dan Real Madrid'e soruşturma!

    UEFA'dan Real Madrid'e soruşturma!

    UEFA, Real Madrid'in Apoel'i 6-0 yendiği ve maçın son dakikasında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Dani hakkında soruşturma başlattı.

    Maç 6-0 devam ederken sarı kart gören İspanyol futbolcu, grubun son karşılaşması olan Dortmund maçında cezası nedeniyle oynayamayacak. Real Madrid'le son 16 turunu garantileyen , son 16 turunda formasına kavuşacak.

    DAHA UZUN CEZA ALABİLİR
    Konuyla ilgili UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Carvajal, 15. maddeye göre daha fazla ceza alabilir. UEFA Etik Kurulu, Carvajal hakkındaki kararı 7 Aralık'ta açıklayacak.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:50
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