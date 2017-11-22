UEFA'dan Real Madrid'e soruşturma!
UEFA, Real Madrid'in Apoel'i 6-0 yendiği ve maçın son dakikasında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Dani Carvajal hakkında soruşturma başlattı.
DAHA UZUN CEZA ALABİLİR
Konuyla ilgili UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Carvajal, 15. maddeye göre daha fazla ceza alabilir. UEFA Etik Kurulu, Carvajal hakkındaki kararı 7 Aralık'ta açıklayacak.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:50
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Orman: "Cenk'in serbest kalma bedeli 150 milyon Euro..."
Toplam 6
Yorum
1990 tesadüfle çıktılar güçsüz takımlar vardı hava yapıyorlar real barcelona çıksın görün o zaman
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Orman: "Cenk'in serbest kalma bedeli 150 milyon Euro..."
Toplam 6
Yorum
db Kartal sen 2 yasindasin heralde. Daha 3 sene önce Real Madrid ile Ceyrek Final oynayan Galatasaray di. Ve Rövas macinida 4-3 elinden kacirdi
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Cristiano Ronaldo, Devler Ligi tarihine geçti
Toplam 2
Yorum
hakan ronaldo işte benim adamım yine rekorunu kırdı
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