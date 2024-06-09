Süper Lig'e veda eden ve yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor, Halil Akbunar ile yollarını ayırdı.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teşekkürler Halil Akbunar!Halil Akbunar'a Pendikspor'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Pendikspor formasıyla 37 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.