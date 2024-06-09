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Pendikspor Halil Akbunar ile yollarını ayırdı!

Süper Lig'e veda eden ve yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor, Halil Akbunar ile yollarını ayırdı.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 23:26
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Pendikspor Halil Akbunar ile yollarını ayırdı!

Süper Lig'e veda eden ve yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor, Halil Akbunar ile yollarını ayırdı.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teşekkürler Halil Akbunar!Halil Akbunar'a Pendikspor'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Pendikspor formasıyla 37 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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