Paralimpik Oyunları'na Türkiye damgası!

PARIS'TE düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, tarihinin en başarılı performansını gösterdi. Paris'e 48'i kadın, 45'i erkek olmak üzere toplamda 93 sporcuyla gittik. Milli sporcularımız 6'sı altın, 10'u gümüş, 12'si bronz olmak üzere ülkemize 28 kez madalya sevincini yaşattılar.

TARİH YAZDIK

OYUNLARDA hem altın hem de toplam madalya sayısında rekor kırdık. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu gurur senin Türkiye! Paralimpik Oyunları, rekor başarıya imza attığımız oyunlar olarak tarihe geçti. Haydi Türkiye, şimdi bu gururu yaşatan sporcularımızı alkışlama zamanı!" mesajını paylaştı.