Bronz veda

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya elde etti. Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda Taha Akgül, erkekler 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Taha Akgül, üst üste puanlar alarak ilk raundu 7-0 önde tamamladı. İkinci raundda rakibine üstünlük şansı vermeyen Akgül, minderden 7-0'lık galibiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı.

33 YAŞINDAKİ ŞAMPİYON ALKIŞLARLA BIRAKTI

Lazarev karşısında galip gelerek bronz kazanan Taha, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu. 33 yaşındaki sporcumuz, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla güreşe veda etti. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı. Taha Akgül kariyerinde 3 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

HELAL OLSUN NAFİA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar tekvando +67 kiloda mücadele eden sporcumuz Nafia Kuş Aydın, bronz madalya maçında Büyük Braitanya'dan Rebecca Mc- Gowan'ı 2-1 yendi ve madalyanın sahibi oldu. Nafia Kuş Aydın, kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etti ve Türkiye'nin Paris'teki madalya sayısını 8'e yükseltmeyi başardı. Nafia Kuş Aydın'ın bronz madalyasıyla tekvandodaki olimpiyat madalyası kazanma serimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da devam etti.

PENTATLONDA İLKE FİNALDE

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcumuz İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda modern pentatlon yarı final B grubundaki müsabakalar yapıldı. Milli sporcumuz İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu- atışta 606 ve toplam 1392 puanla 7. sırayı alarak finale çıktı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5. olan milli sporcumuzun finali bugün 12.00'de başlayacak.

TEŞEKKÜRLER FİLENİN SULTANLARI

Filenin Sultanları, bronz madalya maçında Brezilya ile karşılaştı. South Paris Arena'daki maçı Brezilya, 21-25, 25-27, 25-22, 15- 25'lik setlerle 3-1 kazandı ve Olimpiyat Oyunları'nı bronz madalya ile tamamladı. Sultanlar ise olimpiyat dördüncüsü oldu. Milli Takımımız olimpiyat tarihinde en iyi derecesini elde etti. Milli Takımımız'da Zehra Güneş ve Cansu Özbay sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada oynamadı.